Agenten geven Parijzenaar zonder mondmasker minutenlange afranseling

Valentin ging undercover bij Parijse politie: “Wie misstanden aanklaagt, is een verrader”

5 september Een undercoverboek over de Parijse politie doet de gemoederen beroeren in Frankrijk. In het donderdag verschenen ‘Flic’ doet Valentin Gendrot het relaas van zijn infiltratie in een politiekorps in het 19e arrondissement van Parijs. Het boek schetst allerminst een fraai beeld: afranselingen, racistische en homofobe beledigingen, maar ook de vijandigheid op straat en het karige loon.