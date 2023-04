Agenten die zwarte man met tientallen kogels doorzeefden gaan vrijuit

De agenten wilden de 25-jarige Jayland Walker vorig jaar juni aanhouden na een verkeersovertreding in Akron, Ohio. De man vluchtte in zijn auto. Politiemensen in de achtervolging zeiden te zijn beschoten uit zijn voertuig.

Walker werd vervolgens op een parkeerplaats doodgeschoten. Acht agenten raakten hem in totaal 46 keer, waarvan vijf keer in de rug, bleek eerder uit de autopsie. Er werden geen sporen van alcohol of drugs in Walkers bloed aangetroffen. In zijn voertuig werd een pistool gevonden.