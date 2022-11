Agent veroordeeld tot gevangenisstraf voor verspreiden van fake verkrachtingsvideo op Twitter

President Zelensky roept VS op om "onwrikbare eenheid te bewaren tot vrede is hersteld”

Volodymyr Zelensky heeft er bij de Amerikanen op aangedrongen “onwrikbare eenheid” te bewaren totdat de vrede in Oekraïne is hersteld. De Oekraïense president zei dat vandaag in de marge van de tussentijdse verkiezingen in de VS, waarvan de uitslag gevolgen kan hebben voor de steun van Washington aan Kiev.

8 november