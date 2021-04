Agent sterft na incident bij Capitool: dit weten we over dader en slachtoffer

Een agent is vrijdagmiddag (lokale tijd) overleden nadat een auto inreed op een wegversperring bij het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Een tweede agent raakte gewond. De bestuurder van de wagen is ook overleden. Hij werd door agenten neergeschoten toen hij met een mes op hen afrende. Volgens de zender MSNBC is de dader een 25-jarige man uit de staat Indiana. De agent die om het leven kwam, is William Evans, klinkt het in een verklaring van de politie.

Volgens de politie zou er geen link met terrorisme zijn, maar dat wordt verder onderzocht. De baas van de politie in Washington zei dat er geen acute dreiging meer is. Over het motief van de dader is nog niets bekend, over zijn identiteit heeft de politie niets gezegd. Hij zou een strafblad hebben gehad.

Volgens de zender MSNBC is de aanvaller een 25-jarige man uit de staat Indiana, Noah Green. Hij was volgeling van de radicaal-religieuze organisatie Nation of Islam, zo blijkt uit zijn Facebook-pagina, die inmiddels verwijderd is. In recente berichten meldde Green dat hij sinds kort zijn job kwijt is en dat hij op zoek is naar spirituele begeleiding.

De aanvaller werd bij het incident aan het Capitool neergeschoten. Hij bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Bij het incident kwam ook een agent om het leven. Het gaat om William Evans, bevestigt de politie in een verklaring. Evans werkte al 18 jaar bij de politie. Een andere agent raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis overgebracht.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft opdracht gegeven de vlaggen bij het Witte Huis halfstok te laten hangen. In een verklaring liet Biden weten dat zijn vrouw en hij diepbedroefd zijn. Ze condoleerden de nabestaanden en andere rouwenden. De president sprak over “een moeilijke tijd” voor het Capitool, “iedereen die daar werkt en degenen die het beschermen.”

Hij zei doorlopend op de hoogte te worden gehouden van het onderzoek naar het gewelddadige incident.

Agent William Evans kwam om het leven bij het incident.

In januari, toen aanhangers van toenmalig president Trump het Capitool bestormden, kwam ook een agent om het leven. Er vielen toen in totaal vijf doden.

Toen de jongste aanval gebeurde, ging het Capitool meteen in lockdown. Iedereen in het gebouw werd verzocht binnen te blijven en weg te blijven van ramen en deuren, meldden personen in het complex op Twitter. Politievoertuigen en agenten grendelden meteen alle wegen in de omgeving af. Het parlement (Congres) was vrijdag met reces, waardoor er relatief weinig mensen in het gebouw waren.

Veiligheidshekken na bestorming

Na de bloedige stormloop in januari was op enige afstand van het gebouw een ring van hekken geplaatst. De autoriteiten waren juist onlangs begonnen deze veiligheidshekken weer te verwijderen. Ook is het aantal reservisten van de National Guard teruggeschroefd. Deze extra bescherming door militairen kwam er na de bestorming.

