Agent gooit actievoerster grond op voor komst Biden

Brit besmet met apenpokken­vi­rus voelt zich in de steek gelaten: “Ik mocht niet naar het ziekenhuis”

De Brit James McFadzean (35) kreeg twee weken geleden de diagnose: hij was besmet met het apenpokkenvirus. Nu zit hij thuis in isolatie, maar de Brit voelt zich in de steek gelaten. De dag na de diagnose voelde hij zich erg ziek, maar hulp kreeg hij naar eigen zeggen niet. “Ik dacht dat ik ging flauwvallen. Dus ik belde naar het ziekenhuis en vroeg of ze me konden helpen. Maar ik mocht niet naar het ziekenhuis komen, want ze waren niet voorbereid om patiënten met het virus te helpen”, vertelt McFadzean.

16:06