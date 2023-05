Agent gebruikt taser tegen rusthuisbewoonster (95) met looprekje: “Ze zal het allicht niet overleven”

Dodental van overstro­min­gen in Italië loopt op tot negen

Het dodental door de overstromingen in twee populaire vakantieregio’s in het noorden van Italië is opgelopen tot zeker negen. Dat zei de president van de Italiaanse regio Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, woensdagavond op de Italiaanse televisie. Er zijn ook berichten over vermisten. Volgens de civiele bescherming zitten 50.000 mensen zonder stroom en zowat 100.000 zonder mobiele verbinding. De autoriteiten registreerden ook 250 aardverschuivingen.