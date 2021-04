Agent gaat viraal met video: “Als je taser verwart met pistool, zou je deze job niet mogen uitoefenen”

Wrights dood leidde tot gewelddadige protesten, ook nadat agente Kim Potter ontslag had genomen. De vrouw met 26 dienstjaren op de teller is aangehouden en moet bij een veroordeling maximaal tien jaar de gevangenis in. Wright werd op zondag 11 april in zijn auto aan de kant gezet na een verkeersovertreding, maar aangehouden vanwege een uitstaand arrestatiebevel. Hij gedroeg zich hierbij weerspannig. Potter zag volgens de lokale politiechef - die op zijn beurt eveneens ontslag nam - haar vuurwapen aan voor haar stroomstootwapen en vuurde.

Iets wat agent Brian B. niet snapt. Hij toont in zijn virale Tiktovideo “het grote verschil” tussen de twee wapens en toont hoe moeilijk het is om de twee te verwarren. De agent in uniform laat zijn wapenriem zien met het vuurwapen als “dominant” en de taser als “niet zo dominant.” “Een serieus verschil in gewicht, jongens. Ik snap niet hoe we een taser kunnen verwarren met een pistool, of omgekeerd”, aldus de agent. “Als je in het heetst van de strijd zoiets doet, dan zou je deze job niet mogen uitoefenen.”

Volledig scherm Agent Brian B. © TikTok

“99 procent van onze job bestaat uit communicatie. Snel een wapen bovenhalen? Wel, niet iedereen vormt een bedreiging. Probeer met iemand een gesprek aan te gaan, leer de mensen kennen”, klinkt het nog bij Brian B., die zelf al twaalf jaar als politieman actief is. Het is niet duidelijk in welke VS-staat de man actief is.

Het filmpje is meer dan zes miljoen bekeken en kreeg meer dan 1,4 miljoen likes. Voor- en tegenstanders gingen in reacties een heftige discussie aan, wat ertoe leidde dat het profiel van de agent offline ging en de beelden van TikTok verdwenen. Op andere sociale media is de video nog wel te zien.

Volledig scherm Demonstranten hielden vrijdag een betoging voor het politiekantoor van Brooklyn Center nabij Minneapolis (Minnesota). Twee deelnemers hielden portretten van George Floyd en Daunte Wright vast. © AFP

Volledig scherm De arrestatiefoto van agente Kim Potter. © AP