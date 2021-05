Agent doodt vrouw met mes in Frankrijk

Europese Commissie vraagt lidstaten om solidari­teit met forse instroom van bootmigran­ten in Italië

19:10 De Europese Commissie heeft een oproep aan de lidstaten gelanceerd om bootmigranten over te nemen van Italië nu het land opnieuw wordt geconfronteerd met een forse instroom. “Ik besef dat dit moeilijk is tijdens een pandemie, maar we kunnen dit aan. Het is tijd om solidariteit te tonen tegenover Italië”, aldus eurocommissaris Ylva Johansson.