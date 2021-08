Agent die Trump-aanhangster doodschoot bij bestorming Capitool spreekt voor het eerst: "Ik heb talloze levens gered”

Michael Byrd is de agent die begin januari Trump-fan Ashli Babbitt (35) neerschoot bij de bestorming van het Capitool in Washington DC. Babbitt overleefde het niet. Byrd, een officier met 28 jaar dienst, ging eerder deze week vrijuit voor zijn reactie op de relschoppers. Hij spreekt nu voor het eerst met de pers. Aan NBC News legt hij uit dat hij pas “als laatste redmiddel” zijn vuurwapen gebruikte.

De Capitoolagent maakt zich die zesde januari in de chaos van de bestorming door de relschoppers zorgen over de glazen deur die toegang geeft tot de hal van het Huis van Afgevaardigden. Ongeveer 60 tot 80 volksvertegenwoordigers zitten daar binnen en Byrds opdracht is hen te beschermen.

Lees ook Agent Capitool vrijuit voor doodschieten Trump-aanhangster bij bestorming

Samen met zijn collega’s barricadeerde hij de deuren met meubels. “Zo zitten we wel zelf gevangen op onze plek”, aldus Byrd aan NBC News. “We kunnen ons niet meer terugtrekken, er is geen uitweg meer. Als ze door die deur geraken, zijn ze in het Huis en kunnen ze bij de Congresleden”, zegt Byrd over de woeste Trump-aanhangers. Via de politieradio hoort Byrd allerlei onheilspellende berichten over wat er zich in en rond het Capitool aan het afspelen is. Dat er agenten gewond zijn en aangevallen worden met chemische substanties. Hij beseft dat de situatie “ernstig” is.

Byrd zet zich schrap en trekt zijn vuurwapen wanneer een bende relschoppers tot bij hem geraakt en de glazen deuren aan diggelen slaat. Hij schreeuwt zijn keel schor dat ze zich moeten terugkeren, maar dat valt in dovemansoren. Iemand probeert door het gebroken glas van de deuren te klauteren. Byrd schiet één keer en raakt Babbitt in de schouder. De vrouw, een 35-jarige veterane van de luchtmacht, fervente fan van Donald Trump en vurige aanhangster van complottheorieën, bezwijkt later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De naam van de zwarte agent van het Capitool die het fatale schot afvuurde lekt al snel uit in extreemrechtse middens en Byrd wordt overspoeld met doodsbedreigingen en racistische beschimpingen. Hij moet maandenlang onderduiken. “Ze hadden het erover mij te vermoorden, mij te onthoofden.”

Als hij het over de zware gevolgen voor zijn familie heeft, krijgt Byrd het moeilijk. “Soms kun je niets anders doen dan huilen. Je hebt het gevoel dat je je job deed. Je hielp de wetgevende leiders van dit land te beschermen en je vocht voor het behoud van de democratie.”

Volledig scherm Ashli Babbitt. © Photonews/Screenshot.

Byrd blijft vandaag nog altijd achter zijn reactie van 6 januari in het bestormde Capitool staan. “Ik weet dat ik die dag talloze levens heb gered”, beweert Byrd. “Dat is mijn job. Ik weet dat Congresleden, collega’s en ander personeel in groot gevaar verkeerden.” Dat Babbitt een ongewapende vrouw was, vernam Byrd pas later op de avond. “Ik kon haar handen niet volledig zien of wat er in de rugzak zat of wat haar bedoelingen waren”, aldus Byrd. “Maar de menigte had wel al geweld getoond in de aanloop hiernaar.”

Pas “in laatste instantie” haalde hij naar eigen zeggen de trekker over. “Ik probeerde zo lang mogelijk te wachten. Ik hoopte en bad dat niemand door die deuren zou proberen komen. Maar omdat ze niet wilden luisteren, moest ik de juiste actie ondernemen om de levens van leden van het Congres, van mezelf en van mijn collega’s te redden.”

Het was de eerste keer dat Byrd zijn wapen afvuurde in zijn 28-jarige carrière bij het korps. Daarna hielp hij de leden van het Huis evacueren uit het gebouw.

Het Amerikaanse gerecht en de politiedienst van het Capitool stelde Byrd eerder deze week in het gelijk. Uit het onderzoek naar het fatale incident bleek dat hij geen regels had overtreden.

Volledig scherm Agent Michael Byrd en Lester Holt. © VIA REUTERS