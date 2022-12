Agent die tien keer schoot naar onschuldige tiener aangeklaagd voor poging tot moord

Mogelijke doorbraak in Amerikaan­se moordzaak van ‘de jongen in de doos’ na 65 jaar

Na 65 jaar zou er een doorbraak kunnen zijn in een onopgeloste Amerikaanse moordzaak, die bekendstaat als ‘de jongen in de doos’. De politie heeft het lichaam van het kind geïdentificeerd dat in 1957 teruggevonden werd in een kartonnen doos in een destijds landelijk gebied buiten Philadelphia. Dat melden de Amerikaanse televisiezenders ‘CBS3' en ‘NBC10' woensdag (plaatselijke tijd) op basis van politiebronnen.

1 december