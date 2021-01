Agent die bestormers Capitool op magistrale wijze wist te misleiden is “nationale held”

Politieagent Eugene Goodman lijkt geen schijn van kans te maken wanneer een bende agressievelingen het Capitool wil binnenvallen. Met niet meer dan een matrak in de hand doet hij een tevergeefse poging de bestormers weg te jagen. Het hoeft niet gezegd dat de bende niet meteen onder de indruk is van Goodmans optreden. Alleen hebben ze er op dat moment geen flauw idee van dat de agent hen intussen op geniale wijze aan het misleiden is.

Woensdagavond bewaakte Goodman de trappen die naar de Senaat leiden. Hij was helemaal alleen toen een bende net daar het Capitool wil binnendringen. De bende op z’n eentje overmeesteren is onbegonnen werk, hen misleiden is wél een optie. Goodman loopt de trappen op en de indringers volgen hem meteen.

Enkele seconden later ziet de agent dat de Senaat niet bewaakt is, dus loopt hij de andere kant uit, opnieuw gevolgd door de meute. Zo voorkomt de agent dat de bende de Senaat opmerkt en bijgevolg kan verwoesten. Wanneer Goodman de bestormers uiteindelijk in de handen van een groep veiligheidsagenten weet te leiden, is zijn missie geslaagd. Intussen zijn er in de VS t-shirts te koop met Eugene Goodman op en de slogan: “Eugene Goodman saved the Senate”.