Agent Capitool boos om uitspraken ex-vicepresident Mike Pence: “We deden alles om te vermijden dat hij opgehangen zou worden”

In een interview met een religieuze televisiezender omschreef voormalig Amerikaans vicepresident Mike Pence de bestorming van het Capitool eerder deze maand als slechts “één tragische dag in januari”, die volgens hem de aandacht niet mag afleiden van de Republikeinse agenda. Die minimalisering is een “schande” en “zielig”, reageert Aquilino Gonell, een agent van de Capitoolpolitie. “Die ene dag in januari kostte me bijna het leven.”

“Ik zal niet toestaan dat de Democraten of de nationale media één tragische dag in januari gebruiken om de intenties van 74 miljoen mensen die achter ons stonden in onze zaak te vernederen,” vertelde Mike Pence begin december aan het Christian Broadcasting Network. “En ik ga niet toestaan dat de Democraten één tragische dag in januari gebruiken om de aandacht af te leiden van hun mislukte agenda en het mislukte beleid van de regering Biden. We gaan ons richten op de toekomst. We gaan ons beroepen op de grondwet. En we gaan de vrijheden en toewijding aan het leven die dit land altijd groot hebben gemaakt verdedigen.”

Quote nu vertelt hij ons dat die dag in januari niets betekent. Het is zielig. Het is een schande. Aquilino Gonell, Capitoolpolitie

Agent Aquilino Gonell, die op 6 januari het Capitool hielp verdedigen tegen de woeste meute, neemt aanstoot aan die woorden. Verscheidene relschoppers in de menigte scandeerden immers “Verhang Mike Pence”terwijl ze het Capitool bestormden. “Die ene dag in januari kostte me bijna het leven,” vertelt hij aan de Amerikaanse radiozender NPR. “We deden al het mogelijke om te vermijden dat hij die dag opgehangen zou worden voor de ogen van zijn dochter en zijn vrouw. En nu vertelt hij ons dat die dag in januari niets betekent. Het is zielig. Het is een schande,” reageert hij. “Hij heeft trouw gezworen aan het land, niet aan Donald Trump.”

De agent haalt ook uit naar Congresleden die stemden tegen de bekrachtiging van de uitslag van de verkiezingen in 2020, en naar degenen die de aanval minimaliseren. “We riskeerden ons leven om hen genoeg tijd te geven om zich in veiligheid te brengen. En naar verluidt stonden sommigen van hen in verbinding met sommige van de relschoppers en coördinatoren of wisten zij wat er zou gebeuren,” vertelt hij aan NPR. “Het doet je twijfelen aan hun motieven en hun loyaliteit aan het land, terwijl we vochten tegen de menigte in een brutale strijd waarin ik en mijn dierbare collega-agenten hadden kunnen sterven.”

Quote “Ze zeggen ons: ‘Oh, zo erg was het niet.’ Zo erg was het wel toen ze renden voor hun leven. Zo erg was het wel toen we worstelden om hen tegen te houden zodat ze de kans hadden om veilig weg te geraken. Aquilino Gonell, Capitoolpolitie

“Ze zeggen ons: ‘Oh, zo erg was het niet.’ Zo erg was het wel toen ze renden voor hun leven. Zo erg was het wel toen we worstelden om hen (de relschoppers, red.) tegen te houden zodat ze de kans hadden om veilig weg te geraken,” voegt hij eraan toe.

Middeleeuws slagveld

“Op elk ander moment in onze geschiedenis zou dit hebben opgeroepen tot een moment van nationale eenheid. In de plaats daarvan, worden we gepolariseerd en sommige mensen geloven dat wat er gebeurd is niet zo erg was,” aldus Gonell. “Wel, ze moeten dan eens met mij komen praten. Ik zal hen mijn verwondingen laten zien. Ik zal hen tonen met wie ik vocht, want deze mensen waren geen pacifisten. Deze mensen waren van plan om de regering omver te werpen.”

In juli getuigde Gonell voor de onderzoekscommissie va het Huis van Afgevaardigden die de gebeurtenissen op 6 januari onderzoekt. Toen beschreef hij het “afschuwelijke en verwoestende” geweld dat hij meemaakte aan de westelijke ingang van het Capitool. Hij omschreef het als “een middeleeuws slagveld”. “Om eerlijk te zijn: ik herkende mijn medeburgers die dag niet, of de Verenigde Staten die zij beweerden te vertegenwoordigen,” zei hij toen.

Quote Het is verbijste­rend om te horen wat sommige van deze gekozen ambtenaren zeggen. Maar aan het eind van de dag is het onze taak om hen te beschermen en hun werkomge­ving veiliger te maken, ongeacht onze mening of politieke voorkeur. Aquilino Gonell, Capitoolpolitie

Trauma

Gonell, een oorlogsveteraan die in Irak diende, kampt nog steeds met gezondheidsproblemen sinds de gebeurtenissen op 6 januari. Hij liep verwondingen op waardoor hij zijn linkerarm niet meer kan optillen en kampt met emotioneel trauma, waarvoor hij in behandeling is bij een therapeut. Tien maanden na de opstand ging hij weer aan het werk, maar als gevolg van zijn gekwetste schouder heeft hij nu een administratieve functie.

“Veel agenten denken dat dit mogelijk een jaarlijkse of vierjaarlijkse terugkerende gebeurtenis wordt. Daarom spreken agenten zoals ik er ons over uit: omdat we dit niet nog eens willen meemaken,” zegt Gonell. Toch zou het het opnieuw doen, indien nodig, klinkt het. “Het is verbijsterend om te horen wat sommige van deze gekozen ambtenaren zeggen. Maar aan het eind van de dag is het onze taak om hen te beschermen en hun werkomgeving veiliger te maken, ongeacht onze mening of politieke voorkeur,” concludeert hij.

