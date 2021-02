Afzettingsproces Trump: aanklagers ronden betoog af, verdediging zegt slechts vier uur nodig te hebben

In de Amerikaanse Senaat hebben de aanklagers vandaag hun betoog afgerond in het impeachmentproces tegen Donald Trump. Democratische aanklager Ted Lieu pleitte dat de ex-president na de bestorming van het Capitool geen enkele spijt betuigde. Morgen gaat het proces verder. Dan is de beurt aan de verdediging. Intussen reageerde ook de huidige president Joe Biden: volgens hem bestaat de kans dat sommige Republikeinse senatoren hun mening over Trump nog zullen herzien.

Met videobeelden en tweets van Donald Trump probeerde hoofdaanklager Jamie Raskin aan te tonen dat de bestorming geen alleenstaand feit was. “6 januari was de culminatie van de daden van de president. Trump bleef continu aanzetten tot geweld, maar die opstand was zonder meer de meest gewelddadige en gevaarlijke episode.”

Zijn collega David Cicilinne ging dieper in op het leed bij de ordediensten en de mogelijke gevolgen voor het bestuur van het land. Hij toonde ook een video waarin relschoppers opriepen om “Mike Pence op te knopen”. “De drie personen die in lijn waren om Trump op te volgen, bevonden zich allemaal in het parlementsgebouw. Simpel gezegd, deze meute was aan het proberen onze regering omver te werpen. Ze zijn gevaarlijk dichtbij gekomen.”

Volledig scherm Diana DeGette. © U.S. Senate TV via REUTERS

“Dit was nog maar begin”

De Democratische aanklager Lieu gaf aan dat Trump geen spijt betuigde. “Daar zijn genoeg bewijzen van. Na de bestorming sprak hij de bevolking niet eens toe. Later maakte hij wel nog eens duidelijk dat dit nog maar een begin was.”

“De relschoppers verklaarden dat ze die aanval op zijn instructies gedaan hadden. Ze wilden aan zijn wensen voldoen en dachten dat ze geen straf zouden riskeren”, voegde Democrate Diana DeGette toe.

Hoofdaanklager Jamie Raskin riep de senatoren op hun “gezond verstand” te gebruiken en Trump te veroordelen. Daarbij benadrukte hij dat de senatoren een eed hebben afgelegd om “onpartijdig recht te spreken”.

“We vragen u nederig om president Trump te veroordelen voor de misdaad waar hij duidelijk schuldig aan is”, zei Joe Neguse, een van de aanklagers. “Want als u dat niet doet, als we doen alsof dit niet gebeurd is - of erger, als we dit onbeantwoord laten - wie zegt dan dat het niet nog eens gebeurt?”

Eerste Amendement

Donald Trump kan zich wat betreft zijn retoriek die aan de bestorming van het Capitool voorafging, niet beroepen op het Eerste Amendement op de Grondwet dat de vrijheid van meningsuiting regelt, argumenteerde Neguse. Vrijheid kan niet worden aangewend om aanzetten tot een dodelijke rel goed te praten, zo klonk het.

Waarnemers menen dat Neguse daarmee al anticipeert op de verdediging die wellicht het Eerste Amendement zal inroepen. “President Trump stak een lucifer af en gooide die recht naar ons”, zei Neguse nog, en daarom is de vroegere president het voorwerp van een proces. “Geen enkele president kan doen wat president Trump heeft gedaan”, zo citeerde Fox News het Democratische parlementslid.

Volledig scherm Joe Neguse. © AP

“Slechts vier uur nodig voor verdediging”

Het betoog van de verdediging wordt zeer beknopt, zei David Schoen, een van Trumps advocaten donderdag. Hij beweert dat de verdediging slechts vier uur zal nodig hebben, veel minder dan de zestien uur die de verdediging mag gebruiken.

Nadat de Democraten hun aanklachten donderdag hadden afgerond, heeft de verdediging besloten om zijn betoog te vereenvoudigen, aldus een ingewijde. “Ik denk dat het nu stukken sneller gaat”, aldus Schoen. “Ik denk dat het zaterdag voorbij kan zijn.”



Schoen beschuldigt de Democraten ervan dat die de videobeelden hebben getoond voor de “entertainmentwaarde”. Hij stelt dat de procedure tegen oud-president Trump een politieke afrekening is.

Kleine kans

Biden sprak zich voor het eerst uit over het lopende impeachmentproces. Volgens hem zouden sommige Republikeinse senatoren hun mening over Trump kunnen herzien na het beeldmateriaal dat gisteren getoond werd. “Maar ik weet het ook niet zeker", verklaarde hij.

De kans op een effectieve afzetting van ex-president Donald Trump is klein omdat daarvoor een tweederdemeerderheid in de Senaat nodig is. Om die te bereiken, moeten zeventien Republikeinen meestemmen met alle 50 Democratische senatoren. Tijdens de stemming over de grondwettelijkheid van het impeachmentproces stemden slechts zes Republikeinen voor. Vanaf morgen is de verdediging van de oud-president aan het woord.

Hoe verloopt het impeachmentproces? Het is nog niet duidelijk wanneer het impeachmentproces afgelopen zal zijn. Naar verwachting zal dit proces minder lang duren dan het eerste, dat drie weken duurde. De Democratische aanklagers en de advocaten van Trump krijgen ieder zestien uur, gespreid over telkens twee dagen, de tijd om hun zaak te bepleiten. Het is onduidelijk of beide partijen die tijd ook volledig gaan benutten. Gisteren en vandaag hebben de aanklagers hun argumenten naar voren gebracht. Vanaf vrijdag is dus de verdediging van de oud-president aan het woord. Zij verwachten diezelfde avond klaar te zijn, meldt CNN. Vervolgens wordt voor vragen van senatoren nog eens vier uur uitgetrokken. Onduidelijk is of daarna ook getuigen worden opgeroepen. Als dat wordt aangevraagd door de aanklagers of de verdediging kan daar na een debat nog over worden gestemd. Voor de slotpleidooien is tot slot ook vier uur per partij ingeruimd. Daarna zullen de senatoren voor onbepaalde duur beraadslagen en uiteindelijk wordt er over het artikel van impeachment gestemd. Indien er geen getuigen zijn, verwachten de Democraten dat het proces zondag of maandag (plaatselijke tijd) al afgelopen kan zijn, aldus nieuwszender CNN.