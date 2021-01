“Afstandsregel van 3 meter nodig in Verenigd Koninkrijk”: huidige social distancing zou niet volstaan voor zeer besmettelijke Britse variant

De Britse premier Boris Johnson staat onder druk om de afstandsregel uit te breiden van 2 meter naar “meer dan twee meter”. In de praktijk zou dit voor de Britten erop neerkomen dat ze een afstand van drie meter in acht moeten nemen. Volgens medische adviseurs van de regering is de Britse coronavariant zo besmettelijk dat de huidige social distancing niet meer volstaat.

Het aantal besmettingen is de afgelopen weken explosief toegenomen in het Verenigd Koninkrijk. De gezondheidsdiensten kunnen de patiëntenzorg niet of nauwelijks meer aan. Op sommige plekken is sprake van een tekort aan zuurstof voor patiënten. Johnson sprak maandag van een “gevaarlijke” fase in de pandemie. Hoofdschuldige is de zeer besmettelijke Britse coronavariant. En er wordt ook met een beschuldigende vinger gewezen naar een deel van de bevolking dat zich onvoldoende aan de coronabeperkingen houdt.

Chris Witty, de hoogste medische adviseur van de regering, riep de bevolking volgens de openbare omroep BBC op om contact met anderen zo veel mogelijk te vermijden. Momenteel is ongeveer één op de vijftig Britten besmet, aldus Whitty.

Tijdens een persconferentie in Downing Street zei de minister van Volksgezondheid Matt Hancock dat hij “indien nodig verdere actie niet zou uitsluiten”. Op de vraag of er een afstandsregel van drie meter zou worden opgelegd, antwoordde een woordvoerder van Downing Street dat er momenteel nog geen plannen zijn om de regel voor social distancing aan te passen. “Alles wordt echter nauwgezet opgevolgd”, klonk het.

Voor- en tegenstanders

Tegenstanders van de maatregel zeggen dat het weinig impact zal hebben, meer verwarring zal veroorzaken en zal uitdraaien op een logistieke nachtmerrie.

In het hele land zijn tekeningen met de huidige maatregel op de trottoirs aangebracht, en soortgelijke mededelingen op borden zijn inmiddels terug te vinden in tienduizenden winkels, fabrieken, kantoren en op openbare plaatsen. Door ze allemaal te wijzigen, zouden de kosten van de bestrijding van de pandemie stijgen.

Voorstanders beweren dat meer levens zullen gered worden en de ziekenhuizen minder onder druk komen te staan waardoor de aanpassing meer dan de moeite waard is. Wetenschappers claimen dat deze actie echt wel nodig is aangezien de nieuwe Britse variant vermoedelijk tot 70 procent meer overdraagbaar is.

Maandag registreerde het land 529 coronasterfgevallen - een stijging van 30 procent ten opzichte van de 407 doden die vorige week op dezelfde dag werden gemeld. Het Verenigd Koninkrijk overschreed in het weekend de kaap van 80.000 overlijdens door Covid-19.

Versnelling vaccinatiecampagne

Het Verenigd Koninkrijk begon vorige maand als eerste Europees land met vaccineren en heeft inmiddels drie coronavaccins goedgekeurd: die van Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech en Moderna. Het is de bedoeling dat midden februari zo’n 14 miljoen mensen zijn gevaccineerd.

De teller van het totale aantal vaccinatielocaties in het Verenigd Koninkrijk staat inmiddels op 1.200. Zo’n 600.000 tachtigplussers die op minder dan 45 minuten rijden wonen van een van de nieuwe centra, worden per brief benaderd. Zij kunnen een afspraak maken of wachten tot in de buurt een priklocatie opent.

Volgens premier Boris Johnson hebben inmiddels vier op de tien tachtigplussers en ruim 20 procent van de oudere inwoners van verzorgingstehuizen een eerste dosis gekregen. Het land zegt het tempo flink te gaan opvoeren om aan het einde van de maand wekelijks minstens 2 miljoen inentingen te gaan doen, op meer dan 2.700 locaties. Tegen het voorjaar zouden dan tientallen miljoenen Britten een prik moeten hebben gehad.

