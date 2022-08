“Afschuwelijke” video’s duiken op waarin Oekraïense soldaat wordt gecastreerd met breekmes en daarna wordt doodgeschoten

De drie video’s lijken een soldaat te tonen die gele en blauwe patches draagt, de kleuren van de Oekraïense vlag. Hij ligt op de grond met zijn handen op de rug gebonden, wordt vervolgens verminkt en daarna doodgeschoten.

De VN-missie voor toezicht op de mensenrechten in Oekraïne zei geschokt te zijn door de video’s. In een verklaring die vrijdag werd uitgegeven, zei de VN dat de “martelingen en standrechtelijke executies van krijgsgevangenen en personen die buiten gevecht zijn, oorlogsmisdaden zijn”. Het bureau van de procureur-generaal in Oekraïne zei dat een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak is gestart.

Verminkte geslachtsdelen

Op de video die eerste online kwam, is te zien hoe het slachtoffer de mond wordt gesnoerd, omringd door ten minste vier mannen, van wie er één een Russisch uniform draagt met het “Z”-insigne dat in verband wordt gebracht met de Russische invasie in Oekraïne.

Op een tweede video is te zien hoe het slachtoffer kronkelend op de grond ligt terwijl een man met blauwe operatiehandschoenen en een Russisch uniform het ondergoed van het slachtoffer afsnijdt met een stanleymes. De man gebruikt hetzelfde stanleymes om hem te castreren en houdt vervolgens de verminkte geslachtsdelen omhoog voor de camera. Op de video is te horen dat de daders in het Russisch zeggen: “Hou hem vast, hou hem vast”. Op de derde video is te zien hoe de vastgebonden en verminkte man in het hoofd wordt geschoten en wordt weggesleept.

Reeks video’s

“In een van de video’s leek de gemartelde soldaat in het hoofd te worden geschoten, waarna zijn lichaam in een greppel te wordt gesleept. Indien bevestigd, zouden deze acties oorlogsmisdaden vormen”, zegt de VN-waarnemingsmissie, “Helaas is dit slechts de laatste in een reeks van video’s die martelingen en buitengerechtelijke executies van krijgsgevangenen hebben gedocumenteerd”.

“De VN Human Right Watch uit Oekraïne heeft ook publiekelijk verslag gedaan van video’s waarop te zien is hoe Oekraïense soldaten de benen van drie gevangengenomen Russische soldaten afschieten en in een ander geval een gewonde Russische soldaat doodschieten”, schreef de VN-monitoringmissie. Zij voegde daaraan toe dat “Alle partijen zich moeten onthouden van foltering, moordpartijen en dreigementen. Daarbovenop moeten de landen alle beschuldigingen van foltering en onwettige executies onmiddellijk en doeltreffend onderzoeken”.

“Afschuwelijke aanval”

De Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Josep Borrell, veroordeelde vrijdag krachtig “de voortdurende onwettige en ongerechtvaardigde aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne en zijn bevolking, die dag na dag tot nieuwe gruweldaden leidt”.

“Bewijsmateriaal in de vorm van afschuwelijke videobeelden is vandaag op grote schaal gedeeld op pro-Kremlin sociale netwerken, waarin Russische soldaten een gruwelijke daad begaan tegen een Oekraïense krijgsgevangene”, zei Borrell in een verklaring.

Amnesty International heeft een onderzoek naar de video’s geëist. “Deze afschuwelijke aanval is het zoveelste duidelijke voorbeeld van de totale minachting voor het menselijk leven en de menselijke waardigheid in Oekraïne”, aldus Marie Struthers, Amnesty International’s directeur voor Oost-Europa en Centraal-Azië.

“Sinds het begin van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft Amnesty International misdaden volgens het internationaal recht gedocumenteerd, zoals buitengerechtelijke executies van Oekraïense burgers door Russische troepen,” zei ze.