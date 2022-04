Afschuw nadat Russisch staatsmedium opiniestuk publiceert over hoe Oekraïne “gedenazificeerd” moet worden: "Pure horror”

Rusland moet zich daarbij niet alleen richten op de politieke elite, zo klinkt het, maar ook op de brede bevolking. Want ook een aanzienlijk deel van die bevolking - “hoogstwaarschijnlijk de meerderheid” - zou passief nazi zijn. Zij zouden de politieke elites gesteund hebben en op die manier ook schuldig zijn. “Het idee dat de regering slecht is en de mensen goed, gaat hier niet op”, staat er te lezen.

“Boetedoening ”

Hier wordt wél gesproken over een “heropvoeding” en die houdt onder meer een “strikte censuur” in. Die zou niet alleen doorgevoerd moeten worden op het vlak van politiek, maar ook voor cultuur en onderwijs. Die laatste zouden volgens Sergejtsev mee verantwoordelijk zijn voor de massale “nazificering” in Oekraïne.

Er wordt ook een massale vervolging van de “nazi’s” in het vooruitzicht gesteld, met tribunalen waar ze zich zullen moeten verantwoorden voor hun “oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid”. “De namen van de handlangers van het naziregime zullen gepubliceerd worden en ze zullen dwangarbeid moeten uitvoeren om alle vernietigde infrastructuur in het land te herstellen”, klinkt het nog.

Tweede Wereldoorlog

Opmerkelijk: het nazisme van de Oekraïners wordt gevaarlijker genoemd dan dat van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, omdat het zo “vaag” en “ambivalent” is. “Het kan worden vermomd als een verlangen naar ‘onafhankelijkheid’ en een ‘Europese manier om zich te ontwikkelen’ (lees: degraderen)”, klinkt het. “Zo kan er beweerd worden dat er geen sprake is van nazisme, omdat er geen nazipartij, Führer of rassenwetten zijn.”