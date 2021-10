Afscheidsplechtigheid in Bretagne voor Valentin (23), de ingenieursstudent wiens lichaam in Franse Ardennen is gevonden

Drugs Bemanning cocaïne­schip met Antwerpen als bestemming urenlang gegijzeld in Duinkerke

12:17 In de haven van Duinkerke, op 20 kilometer van de Belgische grens, is in de nacht van zondag op maandag de bemanning van een schip urenlang gegijzeld. Het schip, dat op weg was naar Antwerpen, lag sinds 1 oktober aan de ketting nadat de Franse douane 1.127 kilo cocaïne onderschepte. Het gewapende commando was op zoek naar de drugs.