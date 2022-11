Afscheidscadeau van overleden Red Bull-baas: bonus van 3.000 euro voor alle werknemers

Dietrich Mateschitz, de Oostenrijkse medeoprichter van Red Bull, overleed op 22 oktober op 78-jarige leeftijd. De miljardair was soms omstreden als ondernemer, maar had nog een verrassend afscheidscadeau in petto voor zijn meer dan 2.000 werknemers op de hoofdzetel in Oostenrijk. Die kregen allemaal bij hun salaris van oktober een belastingvrije premie van 3.000 euro.

Red Bull zelf wou geen details geven over de bonus. Het bedrijf had naar eigen zeggen “gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheden in dit verband”. In Oostenrijk mogen werkgevers hun personeel een belastingvrije compensatiepremie voor de inflatie schenken van maximaal 3.000 euro. Dat heeft Mateschitz dus nog gedaan voor hij stierf. De operatie kostte Red Bull zo’n 6 miljoen euro.

De hoofdzetel van Red Bull is gevestigd in het Oostenrijkse Fuschl am See. De waarde van het energiedrankjesimperium wordt geschat op meer dan 50 miljard dollar. Iets minder dan de helft ervan was in handen van Mateschitz. Wereldwijd werken er 13.000 mensen voor Red Bull in 172 landen.

Naast Red Bull investeerde Mateschitz ook in sport en topsporters, onder meer in voetbalclubs R. Salzburg en Red Bull Leipzig. Maar het bekendst is toch het succesverhaal van zijn Formule 1-team, waarvoor de Nederlander Max Verstappen al twee wereldtitels behaalde, na de vier van Sebastian Vettel.