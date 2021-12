Afscheidsbrief gevonden in Duitse woning met dood gezin

De lichamen van de ouders, beiden veertigers, en hun dochters van 4, 8 en 10 jaar werden zaterdag gevonden. Ze hadden allemaal schot- en steekwonden. De politie nam een kijkje in de woning, nadat ze een bezorgde melding over het gezin binnenkregen.

Het is niet duidelijk wie de brief heeft geschreven en ook is nog niet bekendgemaakt wie de gezinsleden om het leven heeft gebracht. Het onderzoek naar de gebeurtenissen in de woning in Königs Wusterhausen, ten zuidoosten van Berlijn, loopt nog.