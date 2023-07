Afscheid van overleden vader loopt uit op nachtmerrie in Nederland: twee families staan bij verkeerde kist

LIVE. Westerse landen zeggen Oekraïne miljoenen toe om landmijnen te verwijde­ren

Donorlanden zeggen Oekraïne honderden miljoenen dollars toe om te helpen met het ruimen van landmijnen. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) laat intussen weten “enkele antipersoonsmijnen” gezien te hebben op het terrein van de kerncentrale van Zaporizja, die bezet wordt door Russische troepen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky reageert woedend op de vakantie van een parlementslid in de Malediven. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.