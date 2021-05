Afro-Amerikaanse zakenman eist 10 miljard dollar van McDonald's wegens discriminatie

Filipijnen treuren om dood van heldenhond­je zonder snuit

20 mei Een hondje dat in 2011 twee Filipijnse meisjes redde door voor een aankomende motor te springen en daarna wereldberoemd werd na een gezichtsreconstructie, is niet meer. Viervoeter ‘Kabang’ overleed maandag op 13-jarige leeftijd in haar slaap, meldt de Filipijnse dierenarts die het dier de afgelopen jaren verzorgde.