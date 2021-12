Afro-Amerikaanse familie krijgt na eeuw geroofde grond terug: “Zonder onteigening waren nabestaanden miljonairs”

Een rechter in de Amerikaanse staat Californië heeft besloten dat de overheid een stuk land moet teruggeven dat ze in 1924 van een zwarte familie afnam. Activisten hopen dat talloze vergelijkbare vonnissen zullen volgen.

Historisch. Dat mag de uitspraak van een rechter in Californië zeker worden genoemd. Het is namelijk de eerste keer dat een Afro-Amerikaanse familie land terugkrijgt dat door de Amerikaanse overheid werd geroofd. Het vonnis, dat stelt dat per direct begonnen moet worden met de teruggave van de grond, is mogelijk dankzij een nieuwe wet die sinds september geldt in de staat Californië.

Charles en Willa Bruce kochten in 1912 een stukje grond aan het strand in het plaatsje Manhattan Beach om daar een strandresort voor zwarte mensen op te bouwen. Vanwege de toenmalige rassenwetten waren die namelijk niet welkom op de andere stranden. Maar de witte omwonenden moesten niets hebben van zwarten in hun buurt. Daarom vielen ze de gasten van het resort lastig en probeerde de Klu Klux Klan het resort in brand te steken.

Racistische motieven

Op medeleven van de gemeente hoefden Charles en Willa niet te rekenen. In plaats van hen te beschermen, pakte ze zelfs hun land af. De gemeente gebruikte een speciale onteigeningswet die private grond kan afnemen mits er daarna een publieke bestemming aan wordt gegeven. En die werd gevonden: op de plek van het resort zou een openbaar park worden aangelegd. Maar na onteigening kwam het park er niet en het terrein bleef leeg.

Manhattan Beach droeg het stuk grond in 1948 over aan de staat Californië, die het op haar beurt in 1995 weggaf aan de regio Los Angeles County. Die mocht het stuk grond wettelijk niet teruggeven aan de nakomelingen van de familie Bruce.

Dat terwijl de racistische motieven voor de onteigening zwart-op-wit stonden: een gemeenteraadslid van Manhattan Beach had namelijk in een lokale krant uitgelegd waarom de procedure werd gestart. “We dachten dat het ‘negerprobleem’ onze vooruitgang zou tegenhouden”, zei hij in een artikel uit 1945. “We moesten dus die twee huizenblokken kopen om het probleem op te lossen. Daarom stemden we voor de onteigening en het aanleggen van een park. We moesten onszelf beschermen.”

Gerechtigheid

Dat was toen. Maar de groei van de antiracismebeweging en de Black Lives Matter-protesten hebben de laatste jaren een flinke impuls gegeven aan de claims van de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Anthony Bruce, achter-achterkleinkind van de voormalige eigenaren, is blij met alle steun die hij heeft gekregen voor de claim. “Mensen gaan de straat op omdat ze gerechtigheid willen”, stelt de 37-jarige. “Zij weten dat wat Charles and Willa is aangedaan, nog steeds voorkomt op verschillende plekken in de wereld.”

Er was echter een nieuwe wet in Californië nodig die het LA County mogelijk zou maken om het land aan Anthony en zijn familie terug te geven. Die werd in september door gouverneur Gavin Newsom ondertekend op het strand waar Charles en Willa begin 20ste eeuw hun resort openden. “Laat mij als gouverneur doen wat de gemeente niet wil doen: ik bied de familie Bruce mijn excuses aan voor het onrecht dat hen een eeuw geleden is aangedaan.”

Miljonairs

Volgens Janice Hahn, een betrokken ambtenaar van LA County, zouden de nabestaanden miljonairs zijn geweest als Charles en Willa indertijd niet waren beroofd van hun grond. Het echtpaar spande na de onteigening een zaak tegen de gemeente aan, en kreeg na jaren procederen een schadeloosstelling van ongeveer 200.000 euro. Hun terrein kregen ze echter niet terug en de gemeente weigerde hen een ander stuk grond in de gemeente te laten kopen. Ze sleten de rest van hun leven dan ook als loonwerkers voor anderen.

En het stuk grond? Dat werd decennia later dan toch omgevormd tot een klein park omdat de gemeente — niet onterecht — vreesde voor een claim van de nabestaanden. Het gebied werd in 2006 hernoemd tot Bruce's Beach en er kwam een monument waarin Charles en Willa werden geroemd: een doekje voor het bloeden.

Gouverneur Newsom stelt dat de nieuwe wet het ook makkelijker maakt om land terug geven aan andere families die het slachtoffer werden van racistische onteigeningen. “Californië zal er niet voor terugdeinzen om structurele vooroordelen en racisme te bestrijden waar mensen van kleur tot op de dag vandaag mee te maken hebben.”

Niet evident

Volgens de advocaat van de familie Bruce zijn er minstens honderd andere families die een claim hebben liggen, zo stelt hij in de ‘Washington Post’. Maar het is niet evident dat ook zij de geclaimde terreinen snel terugkrijgen. Vanwege het goed gedocumenteerde geweld en de racistische motieven was het relatief eenvoudig om te bewijzen voor de nabestaanden dat de onteigening in 1924 onterecht was. Maar dat is hoogst ongebruikelijk. En sommige van de betwiste terreinen liggen op bijzondere locaties, zoals een honkbalstadion in Los Angeles of Central Park in de stad New York.

Zelfs in Manhattan Beach moet er nog flink wat gebeuren: Los Angeles County, dat belast is met de overdracht van de grond, moet eerst nog het stuk grond taxeren. Daarnaast moet de county kijken hoe ze de ‘nieuwe’ eigenaars kunnen ontzien bij de belastingheffing over het onroerende goed. Ten slotte moet een oplossing worden gevonden voor het opleidingsinstituut van de strandwachten. Dat is nu gevestigd op het stuk grond van de familie Bruce.

