Afro-Amerikaanse dichteres Maya Angelou op Amerikaanse muntstukken

Amerikaan­se minister Antony Blinken roept Rusland op tot de-escalatie

In de aanloop naar een reeks belangrijke onderhandelingen over de situatie in Oekraïne, heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken Rusland opgeroepen tot de-escalatie. “Het is moeilijk om vooruitgang te boeken in een sfeer van escalatie en met een pistool tegen het hoofd van Oekraïne”, verklaarde Blinken aan de nieuwszender CNN. De minister waarschuwde bovendien dat Rusland voor de keuze tussen dialoog en confrontatie staat.

9 januari