Afrikanen zijn niet bang van Russische kernwapens. Zij sterven immers nog door die van Frankrijk

Drie doden na lunch met giftige paddenstoe­len, maar mysterie wordt nog groter: “Ex van gastvrouw zegde in laatste instantie af”

Drie doden en één slachtoffer in kritieke toestand: dat is de onwezenlijke tol van een tragisch verlopen lunch in het Australische stadje Leongatha. De politie onderzoekt nu of de gastvrouw bewust haar voormalige schoonouders en twee andere familieleden van haar ex met paddenstoelen probeerde te vergiftigen. Opvallend: Simon Patterson was zelf ook uitgenodigd op het etentje, maar stuurde in laatste instantie zijn kat.