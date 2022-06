Afrikaanse Unie gerustgesteld na gesprek met Poetin over voedsel

Afrikaanse Unie-voorzitter Macky Sall is “gerustgesteld” na een gesprek met de Russische president Vladimir Poetin over de voedselcrisis door de oorlog in Oekraïne. Volgens Sall, ook president van Senegal, is Poetin zich ervan bewust dat de crisis in Oekraïne ernstige problemen veroorzaakt voor onder meer Afrikaanse economieën.

Poetin is volgens Sall bereid de uitvoer van Russische tarwe en kunstmest te garanderen en de export van Oekraïens graan te versoepelen. Dat laatste kan via de haven van Odessa aan de Zwarte Zee, of via de door Rusland gecontroleerde haven van Marioepol aan de Zee van Azov.

Beide leiders spraken elkaar in de Russische badplaats Sotsji. “We vertrekken hier zeer gerustgesteld”, aldus Sall na afloop. Vooraf had hij Poetin gewaarschuwd dat Afrikanen door dreigende voedseltekorten indirect slachtoffers van de oorlog worden. Volgens de voorzitter van de Afrikaanse Unie zou alles met betrekking tot voedsel en kunstmest buiten de westerse sancties tegen Rusland moeten vallen om het niet moeilijker te maken voor de al problematische landbouw in Afrika.

Sall sprak van “serieuze bedreigingen voor de voedselzekerheid” van het armste continent ter wereld. De voedselprijzen zijn er flink gestegen. Dat komt ook doordat de export van Oekraïens graan tot stilstand is gekomen. Poetin zei voorafgaand aan het overleg tegen verslaggevers niets over de voedselcrisis, maar zei wel dat Rusland “altijd aan de kant van Afrika” staat en graag nauwer wil samenwerken.

Tegelijkertijd onderhandelen hoge VN-functionarissen in Moskou over het deblokkeren van Oekraïense havens en het vrijgeven van tientallen miljoenen tonnen graan om een ​​wereldwijde voedselcrisis af te wenden. Rusland is in principe bereid Oekraïense voedselexporten toe te staan, maar Poetin heeft herhaaldelijk gezegd dat het Westen dan wel de sancties moet opheffen. De crisiscoördinator van de VN sprak de hoop uit dat we “een doorbraak zouden kunnen zien”. Maar de onderhandelingen zijn “zeer complex” voegde hij eraan toe.