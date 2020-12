Afhaalrestaurant met bijna 2.000 jaar oude etensresten blootgelegd in Pompeï

Onze Taal roept ‘anderhal­ve­me­ter­sa­men­le­ving’ uit tot woord van het jaar

13:41 ‘Anderhalvemetersamenleving' is woord van het jaar 2020 bij het Nederlandse taalgenootschap Onze Taal. Dat maakte directeur Vibeke Roeper vandaag bekend in het programma De Taalstaat op NPO Radio 1. Eerder riep ook woordenboek Van Dale ‘anderhalvemetersamenleving’ uit tot woord van het jaar in Nederland. In Vlaanderen was dat 'knuffelcontact'.