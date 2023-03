Afghanistan is "het meest repressieve land" voor vrouwen, zeggen Verenigde Naties

Europees Geneesmid­de­len­bu­reau wil geen erotisch centrum als buur

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is furieus over plannen van de gemeente Amsterdam voor een nieuw erotisch centrum. Twee van de drie locaties die daarvoor in beeld zijn, liggen vrijwel naast het hoofdkantoor van de Europese toezichthouder in de Nederlandse stad. Het sekscomplex zou de veiligheid van medewerkers en bezoekers in gevaar brengen, zegt het EMA.