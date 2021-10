Afghanistan-gezant VS stapt op 70-jarige leeftijd op

Robin Ramaekers ziet hoe er ook bij de rijke Afghanen grote wonden zijn geslagen toen de taliban Kaboel binnentrok­ken

29 september Robin Ramaekers, oorlogsjournalist voor VTM NIEUWS, is afgelopen weekend als eerste Belgische journalist aangekomen in Kaboel en houdt voor HLN een exclusief dagboek bij. Vandaag deel 5: Ramaekers ziet hoe duizenden Afghanen op de vlucht zijn geslagen in eigen land. “De vorige regering gaf ons hulp, maar we waren niet veilig. De taliban zorgen wel voor veiligheid, maar het probleem is dat zij ons geen eten geven.”