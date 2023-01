Afghanen roepen op prins Harry te berechten in internationaal hof voor de dood op 25 landgenoten

Een familielid van Afghaanse slachtoffers van een Britse luchtaanval in 2011 heeft opgeroepen om prins Harry te berechten en te straffen voor het doden van 25 landgenoten tijdens zijn militaire dienst. De prins onthult dit aantal in zijn memoires ‘Reserve’, die binnenkort uitkomt. Naar eigen zeggen, zag Harry de doden niet als mensen maar eerder als “schaakstukken”. Zowel in eigen land als in Afghanistan klinkt veel kritiek op de bekendmaking.

“We vragen de internationale gemeenschap om deze persoon voor een rechter te dagen”, aldus Mullah Abdullah over prins Harry in een video voor Amerikaanse media. “En we zouden compensatie moeten krijgen voor degenen die we verloren zijn. We verloren ons huis, ons leven en familieleden, we verloren ons levensonderhoud en ook onze dierbaren.” Abdullah raakte naar eigen zeggen negen familieleden kwijt bij een luchtaanval door het Britse leger.

Ook werd in de Afghaanse provincie Helmand geprotesteerd met een soortgelijke oproep. “Het is een schande dat hij hier zo trots over praat”, zegt een lid van de provinciale raad in Helmand tegen Sky News. “We eisen niet alleen dat hij voor een internationaal gerecht komt te staan, maar ook dat de internationale gemeenschap hem zo snel mogelijk straft.”

De hertog van Sussex was ruim tien jaar actief voor de Britse strijdkrachten. Hij zat op de militaire academie van Sandhurst en werd als helikopterpiloot twee keer uitgezonden naar Afghanistan. In 2015 nam de prins afscheid van het leger.

Prins Harry vertelt in zijn nog te verschijnen boek over het aantal doden waarbij hij betrokken was toen hij in het leger zat. “Het was niet iets waar ik voldoening uit haalde”, schrijft hij. “Maar ik schaamde mij er ook niet voor.”