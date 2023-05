Afghaanse taliban blijft bij standpunt: “Tienermeisjes moeten niet naar school”

Republi­keins congreslid George Santos (34) die hele cv bij elkaar loog vervolgd voor fraude en witwassen

Het omstreden Amerikaanse congreslid George Santos wordt vervolgd voor onder meer fraude, witwassen en diefstal van publieke middelen. Dat melden aanklagers in New York. De 34-jarige Republikein heeft eerder erkend dat hij loog over zijn cv, maar weigert op te stappen. Hij wordt later op de dag verwacht voor een federale rechtbank in New York, waar een aanklacht van maar liefst dertien punten is ingediend.