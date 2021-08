“Afghaanse president vluchtte met helikopter en vier wagens vol geld”

Belg in Jalalabad getuigt: “Donderdag beslissen ze wat er zal gebeuren, tot dan moet iedereen binnenblij­ven”

13:14 Ahmad is 26 en zit momenteel vast in de Afghaanse stad Jalalabad waar hij op familiebezoek is. Daar stonden de taliban zondagochtend voor de poorten van de stad. “Ze zijn rustig, maar iedereen moet nu binnenblijven van 9 uur ‘s morgens tot 9 uur ‘s avonds.” Ahmad heeft de dubbele nationaliteit en wil graag terugkeren naar België, want de taliban zijn streng voor mensen die uit het Westen komen. Maar een terugkeer is niet vanzelfsprekend. “Ze zeggen dat ik contact moet opnemen met de Belgische ambassade, maar die bestaat hier niet in Afghanistan. Daarvoor moet ik naar de ambassade in Pakistan, maar alle grenzen zijn dicht.”