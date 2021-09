Afghaan steekt twee personen neer in Berlijn: “Islamitisch motief mogelijk”

Twee Afghaanse broertjes overleden na eten van giftige paddenstoe­len in Polen

3 september In Polen zijn twee kinderen van een gezin dat onlangs uit Afghanistan in veiligheid is gebracht, overleden na het eten van giftige paddenstoelen. Donderdag overleed het vijfjarige zoontje van ht gevolg aan de gevolgen van de vergiftiging. Vrijdag bleek ook het leven van de zesjarige jongen niet meer te redden, zei het centrale kinderziekenhuis in Warschau. De jongen had de dag voordien een levertransplantatie ondergaan. Hun zeventienjarige zus werd ontslagen uit het ziekenhuis.