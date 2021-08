Afghaan in Kaboel getuigt bij HLN LIVE: “We zijn verdoofd”

Op hallucinante beelden is te zien hoe mensen massaal proberen te vluchten. Ook Ahmad zegt te willen vertrekken: “In deze situatie kan je niet kiezen welke kleren je wil dragen. Je moet hun bevelen opvolgen, de kleren dragen die zij willen, de dingen studeren die zij opleggen. Je hebt geen keuze.” Ahmad ziet de toekomst dan ook donker in. “De grootste angst van de mensen is dat we geen toekomst meer hebben. Het enige dat in dit systeem 100 procent gegarandeerd is, is een donkere toekomst.”