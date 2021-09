Afghaan die Biden uit sneeuwstorm redde, duikt onder voor taliban

Huidig president Biden was toen samen met twee andere senatoren, de Republikein Chuck Hagel en de Democratische oud-presidentskandidaat John Kerry, op bezoek in Afghanistan. De helikopter waarin ze vlogen, werd tijdens een sneeuwstorm gedwongen te landen in een afgelegen gebied. Mohammed was jaren werkzaam bij speciale eenheden van de Amerikanen. Hij ging met een klein team de bergen in om de gestrande senatoren te redden. Die missie slaagde.

Maar dertien jaar later is Mohammed er niet in geslaagd alle paperassen voor toegang tot de VS tijdig rond te krijgen. Hij worstelde een jaar lang met de Amerikaanse bureaucratie om hemzelf, zijn vrouw en vier kinderen het land uit te krijgen. Bij het vertrek van de Amerikanen maandag van het vliegveld van Kaboel werd Mohammed nog steeds niet als vluchteling of immigrant erkend. Hij heeft zich in gesprek met de Wall Street Journal tot Biden gericht en zei: “Hallo meneer de president, red mij en mijn familie, vergeet me niet!”