Afgezette regeringsleidster van Myanmar Aung San Suu Kyi moet woensdag voor rechtbank verschijnen

BuitenlandDe afgezette regeringsleidster van Myanmar, Aung San Suu Kyi, blijft langer in hechtenis. Een rechtszitting die vandaag gepland was, is verschoven naar woensdag. Dat bericht de krant The Irrawaddy via Twitter.

Aung San Suu Kyi zou na de militaire staatsgreep aangeklaagd worden voor inbreuken op de in- en uitvoerwetgeving van het land. Tot een eerste rechtszitting, die nu dus met twee dagen verschoven wordt, zou de 75-jarige alvast in hechtenis blijven. Onduidelijk is nog of ze persoonlijk voor het gerecht verschijnt of dat dat virtueel gebeurt.

Het vroegere vrijheidsicoon werd opgepakt in de nacht van 31 januari op 1 februari, samen met verschillende andere politici. Ze zou onder huisarrest staan. In elk geval is ze al twee weken niet meer gezien. Het leger hield pogingen tegen van de Amerikaanse overheid om contact op te nemen met haar. Ook haar advocaat verklaarde dat hij haar nog niet persoonlijk kon spreken, berichtte nieuwsportaal Myanmar Times. Onduidelijk is nog of Aung San Suu Kyi na de zitting vrijkomt.

Volledig scherm © AP

Volgens nieuwsberichten zouden bij een huiszoeking kort na de staatsgreep walkietalkies in Aung San Suu Kyi's huis gevonden zijn. Er wordt onderzocht of die illegaal het land binnengebracht zijn en of Aung San Suu Kyi zo de in- en uitvoerwetgeving zou geschonden hebben, klonk het twee weken geleden. In het verleden stond Suu Kyi al vijftien jaar lang onder huisarrest. President Win Myint zou aangeklaagd worden wegens inbreuken op de coronaregels.

Betogers komen in Myanmar massaal op straat om te protesteren tegen de staatsgreep van het leger. Gisteren liep de betoging uit de hand: het leger heeft op demonstranten geschoten. Ook werden er vijf journalisten opgepakt.

Bekijk ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.