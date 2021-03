Afgezette Myanmarese leider Suu Kyi “in goede gezondheid” voor de rechter verschenen

Jill Biden verklapt dat zij en president Joe elke avond samen eten in het Witte Huis (zonder smartpho­nes)

27 februari Ondanks het hectische leven van het Amerikaanse first couple, houden de president en zijn vrouw eraan om elke avond samen te eten in het Witte Huis. Dat heeft de first lady Jill Biden verteld in een interview met The Kelly Clarkson Show.