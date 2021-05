Afgewezen minnaar bekent moord op Belgische vrouw in Pakistan

De hoofdverdachte voor de moord op een Belgische vrouw in Pakistan is gearresteerd en heeft bekend. Dat melden Pakistaanse media. Mahira Zulfiqar (25) werd begin mei dood aangetroffen . Meteen waren er vermoedens dat de moordenaar een afgewezen minnaar was.

Slachtoffer Mahira Zulfiqar (25) heeft de Belgische nationaliteit en woonde een tijd in ons land. Ze studeerde Rechten in Londen, waar ook haar ouders wonen. De vrouw was naar Pakistan gereisd om een huwelijk bij te wonen. Nadat de regio rond Punjab ‘rood’ kleurde voor Covid-19, verkoos ze om nog even in Pakistan te blijven. Zo wilde ze de hotelkosten besparen om in Groot-Brittanië in verplichte quarantaine te gaan.

Na de moord, begin mei in de stad Lahore (Punjab), hield de politie een klopjacht op twee verdachten. De hoofdverdachte was Zahir Jadoon, met wie Mahira eerst een relatie had, en vervolgens ruzie.

Huwelijksaanzoek

Aanvankelijk schreven Pakistaanse media dat Zahir Jadoon hoopte om via een huwelijk van nationaliteit te kunnen veranderen. Zowel hoofdverdachte Zahir Jadoon als zijn vriend Saad Amir zouden aan Mahira gevraagd hebben om te willen trouwen.

Volledig scherm Slachtoffer Mahira Zulfiqar (25). © RV

In de dagen na de moord verschenen in de media echter ook foto’s waarop Zahir Jadoon ongeveer naakt poseerde. Die foto’s deden mogelijk de ronde op sociale media.

Gênante foto’s

Moordenaar Zahir Jadoon verklaarde aan de politie dat hij door Mahira Zulfiqar werd gechanteerd met een video. Hij vertelde dat hij op de avond van de moord ruzie kreeg met haar, terwijl ze dronken was. Hij zou haar vervolgens neergeschoten hebben. Na de moord vluchtte hij naar Islamabad, de hoofdstad van Pakistan.

Volledig scherm Na de moord verschenen deze foto's van Mahira Zulfiqar met Zahir Jadoon in Pakistaanse media. © RV

Saad Amir, de tweede verdachte en een vriend van Jadoon, was op het moment van de moord ook aanwezig in de flat. Hij beweert dat hij aan het slapen was.

Eerder bleek al dat de BBC documenten kon inkijken waaruit blijkt dat Zulfiqar in de weken voor de moord bij de Pakistaanse politie klacht indiende. Ze beschuldigde een Saad Amir ervan dat hij haar onder schot hield en wilde ontvoeren. Een paar dagen eerder zou hij al geprobeerd hebben haar seksueel te misbruiken. Saad Amir ontkent die beschuldigingen.

Gerechtigheid

Muhammad Zulfiqar, de vader Mahira, reide meteen na de moord op zijn enige dochter naar Pakistan. Hij vertelde aan Associated Press dat hij teleurgesteld was in het onderzoek naar de moord op zijn dochter.

In zijn zoektocht naar gerechtigheid riep hij zelfs de hulp in van kinderrechtenactiviste Malala Yousafzai, die in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede won, en van de Pakistaanse premier Imran Khan.

Volgens haar vader wilde Mahira, als afgestudeerde rechtenstudent uit London, in Pakistan gratis juridische bijstand verlenen aan arme mensen.

Volledig scherm Vader Muhammad Zulfiqar toont een foto van zijn dochter. Het gezin woonde een tijd in ons land. © AP