Afgelopen vijf dagen al 18.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd

Er zijn in de afgelopen vijf dagen zeker 18.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd. Dat heeft een NAVO-functionaris vrijdag (lokale tijd) bekendgemaakt. Toch staan er nog altijd mensenmassa's te dringen bij alle poorten van de internationale luchthaven in de Afghaanse hoofdstad Kaboel.

Volgens de functionaris is het de bedoeling het aantal evacuaties komend weekend te verdubbelen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft aangekondigd vrijdagmiddag (lokale tijd) een persconferentie te geven over de evacuatiemissie vanuit Afghanistan. Woensdag kondigde Biden aan dat Amerikaanse militairen in Afghanistan zullen blijven totdat alle Amerikanen die het land willen verlaten zijn geëvacueerd.

Een eerste Belgische C-130 is vrijdagmiddag vertrokken vanuit de Pakistaanse hoofdstad Islamabad naar de luchthaven van Kaboel. Of die al geland is, is nog onduidelijk. Als alles verloopt zoals gepland, kunnen er vrijdag twee C-130-vluchten plaatsvinden tussen Kaboel en Islamabad. Vanuit Islamabad zouden de geëvacueerden naar Brussel worden gebracht. Vrijdagavond zou een A400M-transportvliegtuig naar Brussel vertrekken.

Het zou in totaal gaan om meer dan 500 mensen die in aanmerking komen voor evacuatie, onder wie 344 Belgen en 222 Afghanen. Die laatsten behoren tot het kerngezin - partners en kinderen - van de Belgen of hebben (recht op) een beschermd statuut.