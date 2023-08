AfD-politica krijgt uitwerpselen in gezicht gesmeerd

Nederland­se politie stopt met algoritme dat voorspelt wie geweldda­dig wordt

De politie stopt met het gebruiken van een algoritme dat moet voorspellen wie in de toekomst geweld zou kunnen gebruiken. Er zijn twijfels of het zogeheten Risicotaxatie Instrument Geweld (RTI-G) nut heeft, en het is niet duidelijk of Nederlandse agenten er überhaupt nog gebruik van maakten, zegt een politiewoordvoerster na berichtgeving van Follow The Money.