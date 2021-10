"Advocaten van nabestaanden van vlucht MH17 worden geïntimideerd”

“Vermoedelijk Rusland”

De NCTV laat in een officiële reactie weten dat “elke vorm van inmenging in de waarheidsvinding volstrekt onwenselijk is”. “De NCTV is hier zeer alert op. Daarbij hoort het bij de taken om betrokken partijen te informeren; in algemene zin zijn alle betrokken organisaties rond het proces zich bewust van dreigingen.”

Fundamenten rechtsstaat

De advocaten zelf willen niet reageren en verwijzen voor een reactie naar de Orde van Advocaten. Een woordvoerder van de Orde laat weten dat het klopt dat de advocaten meldingen over verdachte zaken hebben gedaan bij de NCTV. Over de inhoud daarvan en of er nu extra beveiliging is, zegt de Orde niks. Evenmin over de vraag of de dreiging uit Rusland komt. In algemene zin zegt de Orde: “Als dit waar is, raakt het de fundamenten van de rechtsstaat. Iedere advocaat moet in vrijheid een beroep kunnen uitoefenen in het belang van de cliënt.”