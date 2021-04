Advocaten: “Navalny heeft dringend medische hulp nodig” - Washington dringt bij Moskou aan op "onafhankelijke" medische toegang

De Russische opposant Aleksej Navalny is uiterst verzwakt en ligt slecht verzorgd in een ziekenhuis voor gevangenen met tuberculose, zo hebben zijn advocaten gezegd. Die eisen zijn overbrenging naar Moskou na een bezoek aan hun cliënt. De Verenigde Staten hebben er vandaag bij Rusland op aangedrongen “onafhankelijke” artsen toe te laten die oppositieleider Navalny “onmiddellijk” kunnen zien. Ze waarschuwen Moskou voor “consequenties” als er iets met Navalny gebeurt terwijl hij in hechtenis zit.

De tegenstrever van het Kremlin, die drie weken geleden in hongerstaking ging, ligt sinds zondagavond op de gevangenisafdeling van een ziekenhuis in de stad Vladimir, ten noordoosten van Moskou. Zijn verwanten zeggen sinds het weekend dat hij elk ogenblik kan sterven.

"Hij is erg verzwakt, hij kan moeilijk zitten en spreken", zei een van zijn advocaten, Olga Mikhailova, aan journalisten. Ze benadrukte dat hij geen gepaste medische hulp krijgt en eiste zijn onmiddellijke overbrenging naar een "civiel ziekenhuis" in Moskou om te verhinderen dat hij sterft.

Enkele uren eerder waren verscheidene artsen onder leiding van Anastasia Vassilieva, de huisarts van de 44-jarige opposant, weggestuurd aan het ziekenhuis zonder dat ze Navalny konden ontmoeten.

VS dringen aan op onafhankelijke medische zorg

De VS eisen dat Navalny spoedig een “onafhankelijk” arts te zien krijgt. Een woordvoerder van de Amerikaanse buitenlandse zaken meldt dat Washington zijn standpunt “ondubbelzinnig” aan Moskou had meegedeeld, “publiekelijk maar ook via andere kanalen”.

“Aangezien zij verantwoordelijk zijn voor zijn verslechterende gezondheid, verzoeken wij hen onmiddellijk toegang te verlenen tot de noodzakelijke onafhankelijke artsen”, klinkt het.

Zondag waarschuwde het Witte Huis Rusland ook al dat er gevolgen zouden zijn als Navalny iets zou overkomen.

Protest

De aanhangers van de opposant hebben opgeroepen om in heel Rusland te betogen. Volgens hen zullen in minstens 106 steden betogers op straat komen. Kort voor het gepland protest heeft de Russische politie in meerdere steden opgetreden.

De oppositiepolitcus zelf bedankte op Instagram over de steunbetuigingen die hem uit Rusland en de hele wereld bereiken.

Het team van de 44-jarige opposant heeft voor morgen protest aangekondigd in meer dan honderd Russische steden omdat zijn gezondheidstoestand in detentie fel achteruit is gegaan.