Advocaten Ghislaine Maxwell vragen nu ook officieel nieuw proces na verklaringen jurylid

Nederland­se topinfecti­o­loog: “Aannames over omikron waren te pessimis­tisch, mismatch tussen vaccins en het behoorlijk gemuteerde virus”

Aannames die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse evenknie van gezondheidsinstituut Sciensano, eerder deed over de omikronvariant van het coronavirus, waren volgens de Nederlandse topinfectioloog Jaap van Dissel "te pessimistisch". Dat geldt onder meer voor het risico op ziekenhuisopname. Het instituut schatte twee weken terug nog in modelberekeningen in dat die 40 procent lager is dan bij de deltavariant, maar ook dat lijkt te somber, erkende Van Dissel donderdag in de Tweede Kamer.

