Advocaten Abdeslam stellen zich vragen bij veroordeling

De advocaat stelt zich vooral vragen bij het feit dat Abdeslam dezelfde straf kreeg als Oussama Atar. Die laatste wordt beschouwd als het brein achter de aanslagen in Parijs, waarbij 130 doden vielen. Er wordt gedacht dat Atar omgekomen is in Syrië.

Ook een andere advocaat van Abdeslam, Olivia Ronen, zette vraagtekens bij de veroordeling. “Ik vind het juridisch heel ingewikkeld dat men een persoon die niet aanwezig was in de Bataclan (de concertzaal in Parijs waar de terroristen ook slachtoffers maakten, red.) veroordeelt alsof die er wel was. We kunnen niet verstoppen dat we teleurgesteld zijn over het feit dat er, naar mijn mening, iets vreemds is gebeurd met de toepassing van de wet.”