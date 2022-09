Advocate van Nederlandse drugsbaron Taghi noemt beschuldiging dat Mocro Maffia prinses Amalia in het vizier heeft “totale onzin en absurd”

In Nederland maken de politie en het Openbaar Ministerie zich zorgen over de veiligheidssituatie van prinses Amalia (18). Uit nieuwe signalen blijkt dat kopstukken van de zogenaamde Mocro Maffia, een verzamelnaam voor een aantal criminele organisaties die cocaïne dealen vanuit de havens van Antwerpen en Rotterdam, het op haar zouden hebben gemunt. Dat meldt althans ‘De Telegraaf’ op basis van bronnen binnen de veiligheidsdiensten.

Beveiligingsmaatregelen zijn aanzienlijk opgeschroefd omdat rekening wordt gehouden met een poging tot ontvoering of het plegen van een aanslag zo klinkt het. Zo woont de kroonprinses volgens de Nederlandse krant nu tijdelijk niet in haar studentenhuis, waar ze nog maar enkele weken geleden introk. Ze zou tijdelijk weer bij haar ouders in Paleis Huis ten Bosch verblijven. Ook de premier van Nederland, Mark Rutte, zou momenteel extra beveiliging krijgen. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), de politie noch het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) willen ingaan op berichtgeving van ‘De Telegraaf’ over de verhoogde beveiliging.

“Valse, ongefundeerde informatie”

Taghi noemt de beschuldiging dat hij een aanslag zou (laten) voorbereiden op de prinses of de premier “valse, ongefundeerde informatie”, zo laat zijn advocaat Inez Weski in een drie kantjes tellende reactie weten. “Cliënt betwist de inhoud van de berichtgeving nadrukkelijk”, aldus Weski. “Cliënt is geschokt door de berichtgeving.” Volgens Weski noemt Taghi de beschuldiging “volstrekt absurd”.

Weski stelt dat het doel van de informatie is om “Ridouan Taghi te beschadigen”. “En kennelijk worden de gevoelens van de prinses daarbij door ‘De Telegraaf’ genegeerd”, voegt ze toe. “Dit moet voor haar een zeer nare ervaring zijn, in deze zo belangrijke tijd als de start van een studie naar zelfstandigheid. Allemaal onnodige onrust, die dit soort berichtgeving teweegbrengt.”

Volledig scherm Inez Weski, een van advocaten van Taghi, gaat voor de vrijspraak van de topcrimineel. © ANP

“Innig contact”

Intussen is justitie ook bezorgd over innige contacten tussen Taghi en Mohammed B., die een levenslange gevangenisstraf uitzit wegens de moord op cineast Theo van Gogh in 2004, meldt ‘De Telegraaf’ nog. De twee zaten bij elkaar opgesloten in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in het Nederlandse Vught.

Omdat de contacten volgens justitie te innig waren, werd B. overgeplaatst. Sindsdien sturen de twee brieven met Koranverzen naar elkaar, waarin volgens het gerecht mogelijk gecodeerde boodschappen zijn verwerkt, luidt het. Kamerlid Ulysse Ellian (VVD) eist onmiddellijk ingrijpen van de bevoegde minister en wil dat de briefwisseling wordt gestopt.

Volgens Nederlands minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind is het juridisch mogelijk om contact binnen de EBI in Vught, bijvoorbeeld tussen criminelen Taghi en Mohammed B., stop te zetten. Of dat in deze specifieke zaak ook is gebeurd, kan een woordvoerder van de minister niet zeggen. De zegsvrouw benadrukt dat de mogelijkheid in algemene zin bestaat.

Volgens Weski was er geen innig contact tussen Taghi en Mohammed B. “Ze hebben kort samen op een gang in de EBI gezeten. Cliënt Taghi heeft tot op heden in totale afzondering in de EBI doorgebracht, dus zonder contacten met andere gedetineerden. Alles bovendien steeds in het zicht van bewaarders en eveneens alles technisch zeer streng gemonitord”, meldt de advocaat aan EenVandaag.

Volledig scherm Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in het Nederlandse Vught. © EPA

Aangifte

Volgens haar heeft de directie van de inrichting in Vught na de berichtgeving in de krant besloten dat Taghi drie maanden geen contact mag hebben met zijn familie. “Inmiddels is cliënt genoodzaakt een aangifte tegen de directie van de EBI voor te bereiden in verband met de aantoonbare interne en externe verspreiding van desinformatie en valsheid in geschrifte door EBI-personeel. “Dit soort ernstig suggestieve berichtgeving lijkt kennelijk steeds weer ter verstoring van het strafproces tegen Taghi te verschijnen rond de tijd dat zittingen plaats vinden”, aldus Weski.

Het OM laat in reactie weten dat deze kwestie in de zittingszaal besproken moet worden “en niet in/via de media”.

Marengo

Topcrimineel Ridouan Taghi (44) is hoofdverdachte in het omvangrijke Nederlandse liquidatieproces ‘Marengo’. Er is een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist. Vrijdag begon zijn advocaat Weski aan haar pleidooi. Ze vindt dat het Nederlandse Openbaar Ministerie Taghi niet had mogen vervolgen en ze bepleit ook zijn vrijspraak. Het bewijs in de zaak bestaat voor een groot deel uit gekraakte berichten van cryptotelefoons, waarin over moorden werd gesproken. De verdediging vindt dat de Nederlandse justitie deze data op onjuiste wijze heeft verkregen.

