Advocaat: “Zieke Navalny verloor 8 kilogram in twee weken tijd en krijgt geen zorg”

Russische vulkaan barst uit en bedekt dorpen onder aslaag van 8,5 centimeter

De Sjiveloetsj - een van de meest actieve vulkanen van Rusland - is uitgebarsten. Daarbij werd as tot 20 kilometer hoog de lucht in geslingerd. Omliggende dorpen werden bedekt met een aslaag van maar liefst 8,5 centimeter. Dat is in 60 jaar niet gezien.