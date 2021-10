Advocaat Youssef Taghi, neef van drugsbaron Ridouan, opgepakt: "Hij besprak gewelddadige ontsnapping”

Naast zijn arrestatie heeft de politie ook invallen gedaan in zijn kantoor in Utrecht en woning in Maarssen (provincie Utrecht). Daarbij is beslag gelegd op notitieboekjes, digitale gegevensdragers en notities. Daarnaast is de cel van Ridouan Taghi doorzocht. Youssef Taghi (38) is al enkele jaren actief als strafrechtadvocaat en bezocht sinds maart van dit jaar tientallen keren Ridouan Taghi in de EBI. Vanwege zijn beroep als advocaat had hij vrije toegang tot de hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo en waren de gesprekken die zij voerden niet zicht- of hoorbaar voor de politie. Via de advocaat kon Taghi onbelemmerd met de buitenwereld communiceren en kon hij zijn criminele organisatie blijven aansturen.

OM wilde bezoek voorkomen

In december 2020 liet Youssef Taghi weten dat hij Ridouan Taghi wilde bezoeken in de EBI. Die heeft naast Inez Weski, die zijn strafzaak doet, aanvankelijk nog twee andere advocaten, onder meer voor civiele zaken en voor detentiezaken. Youssef Taghi zou de vierde advocaat worden, maar het OM had bezwaren tegen tegen de voorgenomen bezoekjes omdat het onwenselijk zou zijn als een advocaat ook familie is. Daarnaast bestond de gedachte dat Youssef Taghi in een ander onderzoek tuchtrechtelijke regels had overtreden, waarna het OM een klacht had ingediend bij de Deken, de Nederlandse eveknie van een Stafhouder die toezicht houdt op de advocatuur. Uiteindelijk zag die geen bezwaren, waardoor Youssef Taghi vanaf 11 maart toegang kreeg tot de EBI.



In februari 2021 ontving de politie via het Team Criminele Inlichtingen informatie dat Ridouan Taghi vanuit de EBI zijn criminele organisatie nog steeds zou aansturen. Die verdenking werd sterker door onderschepte en gedecodeerde berichten die werden verstuurd met Sky-telefoons. Dat netwerk van cryptotelefoons werd in maart van dit jaar door de Nederlandse en Belgische politie en justitie ontmanteld. Ondertussen was uit die berichten ook gebleken dat Youssef Taghi zou fungeren als boodschapper naar de buitenwereld. Die verdenking werd afgelopen zomer sterker, waarop is besloten verdergaande opsporingsmiddelen in te zetten.

“Gevoel dat we kregen werd steeds slechter”

Met toestemming van de rechter-commissaris, het Nederlandse equivalent van een onderzoeksrechter, zijn bijzondere opsporingsmiddelen ingezet om vast te stellen of Youssef Taghi inderdaad informatie doorspeelde. Daarbij zijn telefoons afgeluisterd, is hij geobserveerd en zijn ook vertrouwelijke gesprekken die hij voerde met Ridouan Taghi heimelijk meegeluisterd. “Het gevoel dat we daarbij kregen werd steeds slechter”, zegt hoofdofficier John Lucas van het Landelijk Parket.”Het werd zó geniepig gedaan. Aantekeningen op schrijfblokjes die tegen het glas in de spreekruimte werden gehouden en meteen werden doorgekrast.” Wat er allemaal precies is doorgegeven wordt nog onderzocht. “Het is een complex onderzoek”, aldus Lucas.



Wat het onderzoeksteam wel duidelijk is geworden is dat Taghi bezig was een gewelddadige ontsnappingspoging te plannen. Of dat gericht was op een zittingsdag van Marengo in de Bunker, de extra beveiligde rechtbank in het Amsterdamse stadsdeel Osdorp, tijdens het vervoer naar de Bunker, of vanuit de EBI is nog niet duidelijk. Ook is volgens Lucas vast komen te staan dat Taghi nog beslissingen neemt over de handel in verdovende middelen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat Taghi op zoek is naar adresgegevens van personeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen, die verantwoordelijk is voor de EBI. “Met het onderscheppen van de boodschapper is naar verwachting een einde gemaakt aan de vrije communicatie vanuit gevangenschap”, aldus Lucas.

Peter R. de Vries

Volledig scherm Ridouan Taghi. © Politie “We moesten nu ingrijpen om erger te voorkomen en de communicatielijn te stoppen.” Aanwijzingen dat Youssef Taghi betrokken is bij de moord op Peter R. de Vries zijn er niet, zegt hoofdofficier Lucas.



Vanaf maart 2021 bezocht Youssef Taghi de EBI tientallen keren, soms wel twee keer per week. Ook hadden de twee veelvuldig telefonisch contact. De deken van advocaten is vrijdagochtend op de hoogte gesteld van de arrestatie.



Onze collega's van AD.nl waren al enkele maanden op de hoogte van de verdenkingen, maar kreeg die niet bevestigd door het OM. Ook vier andere kranten waren op de hoogte, en gezamenlijk is besloten niet te publiceren tot het onderzoek ver genoeg zou zijn.

Volgende tik voor criminele organisatie

De arrestatie van Youssef Taghi is een volgende klap die politie en justitie uitdelen aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Afgelopen dinsdag nog, werd een andere neef, Jaouad F., opgepakt in Marokko.



Hij geldt als een vertrouweling van Ridouan Taghi en is nu door de Marokkaanse autoriteiten opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een zogenoemde vergismoord in Marokko. Onlangs werden ook Gerel P. en Gregory F. aangehouden, in respectievelijk Brazilië en Curaçao. Gerel P. werd gezien als een van de belangrijkste huurmoordenaars van de organisatie en was jarenlang voortvluchtig. De politie ziet in Gregory F. iemand die belangrijk was voor de drugssmokkel.

Maandag wordt Youssef Taghi voorgeleid aan een rechter-commissaris, die zal beslissen over zijn voorarrest. Formeel wordt Youssef Taghi verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zicht richt op witwassen, handel in verdovende middelen en het voorbereiden van moord. Wie zijn advocaat is, is nog onduidelijk.

Onze Amsterdamse collega's van Het Parool volgen de ontwikkelingen rond Ridouan Taghi en Peter R. de Vries op de voet. Luister hier naar de zestiende aflevering van ‘De Taghi Podcast’

