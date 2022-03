Advocaat van verongelukte jongen in pretpark Florida: “Hij was meerdere keren geweigerd om zijn gewicht”

De jongen die afgelopen donderdag bij een pretpark in de staat Florida uit een attractie viel en overleed zou dezelfde dag al meerdere keren zijn geweigerd bij attracties vanwege zijn gewicht. Dat vertellen zijn advocaten in een interview met lokale nieuwszender ‘Fox35'.

De 14-jarige Tyre Sampson woog 156 kilo en was 1,95 meter lang. Hij zou daarom tijdens zijn dag in pretpark ICON Park in Orlando bij de meeste attracties zijn geweigerd. De medewerkers van de 131 meter hoge Orlando Free Fall hadden hem echter gewoon doorgelaten, waarna het flink misging. De jongen viel tijdens de rit in ‘s werelds ‘hoogste vrijstaande valtoren’ uit de attractie en kwam met een flinke smak op de grond terecht. Enige tijd later overleed hij aan zijn verwondingen. Het onderzoek moet nog uitwijzen of zijn gewicht ook daadwerkelijk met het ongeluk te maken had.

De ouders van Sampson willen dat onderzocht wordt of de jongen überhaupt wel in de attractie had mogen zitten. “Hij had het sowieso geaccepteerd als ze, met respect, tegen hem hadden gezegd dat hij niet in de attractie kon”, vertelt advocaat Bob Hilliard aan ‘Fox35'. “Dat is hun verantwoordelijkheid, want hij had het zelf niet kunnen weten. Als zij zeggen dat het veilig is, dan vertrouw je daar ook op.” Samen met advocaat Ben Crump wil Hilliard dat de onderste steen boven komt over waarom het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden.

Quote Als ik het niet overleef, vertel dan aan mam en pap dat ik van ze hou Tyre Sampson, aldus zijn vader

In paniek

Er zijn veel vragen over het incident. Zo deelde Sampsons vader, die samen met de moeder beneden bij de attractie zou hebben gestaan, eerder al in een interview met ‘Fox35' dat zijn zoon in paniek zou zijn geweest toen de attractie omhoog ging. “Hij vertelde aan zijn vriend die naast hem zat: ‘Als ik het niet overleef, vertel dan aan mam en pap dat ik van ze hou’.”

Het politiedepartement van Orange County, Orlando doet onderzoek naar de zaak. In een statement heeft pretpark ICON Park bekendgemaakt de attractie voorlopig te sluiten, en dat men “al het mogelijke doet om bij het onderzoek te assisteren”. De andere attracties van het park zijn wel nog gewoon open.

De uit Missouri afkomstige Tyre Sampson, beschreven door zijn advocaat als “een vriendelijke jongen die gaf om anderen”, was in ICON Park met zijn American footballteam. American football was ook zijn passie; hij had als droom ooit professioneel speler te worden. Een deel van zijn team zat bij hem in de attractie toen het ongeluk plaatsvond.

Lees ook: