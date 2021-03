Advocaat van vastgehouden regeringsleidster Myanmar: “Beschuldiging van corruptie is lachwekkend”

Buitenland Japanse premier Suga als eerste buitenland­se leider naar Biden in Witte Huis

6:14 De Japanse premier Yoshihide Suga plant in de eerste helft van april een ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden in Washington. Dat heeft de regering in Tokio meegedeeld. Het zou van Suga de eerste buitenlandse leider maken die door Biden in het Witte Huis wordt ontvangen.