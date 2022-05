Advocaat van seriemoordenaar Michel Stokx onthult: “Hij bekende moord op Cheryl Morriën (7)”

LEEFDAAL "Na 25 jaar je dochter opnieuw zien bewegen, ik word er stil van"

Dag op dag een kwarteeuw, zolang is Nathalie Geijsbregts ondertussen al vermist. De toen tienjarige dochter van Anita Pintjens en Eric Geijsbregts verdween op de ochtend van 26 februari 1991 toen ze aan een bushalte in Leefdaal (Bertem) stond te wachten om naar school te gaan. "Belangrijk is dat Nathalie opnieuw over zich doet spreken", meent papa Eric.

27 januari