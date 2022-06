Advocaat van Muhammad Usman ontkracht "mythe van vierde terreurcommando" bij aanslagen in Parijs

De Pakistaan Muhammad Usman moest deel uitmaken van een vierde commando dat op 13 november 2015 dood en vernieling zou zaaien in Parijs, naast de commando's in de Bataclan, de terrassen en aan het Stade de France. Dat is althans de these die de aanklagers vorige week naar voren brachten, maar Usmans advocaat ontmantelde die these woensdag tijdens zijn pleidooi.

Net als de Algerijn Adel Haddadi was Usman in oktober 2015 uit Syrië vertrokken, maar de twee hadden midden november Parijs niet bereikt. "Ze hadden deel moeten uitmaken van de terreurcommando's", aldus aanklager Camille Hennetier vorige week, toen ze tegen de twee mannen 20 jaar cel eiste. "Dat was hun missie, die ze aanvaard hadden."

Usmans advocaat, Edward Huylebrouck, hekelde in zijn pleidooi het voorwaardelijk taalgebruik van de aanklager. De advocaat erkende dat Usman inderdaad in de zomer van 2015 naar Syrië was getrokken om zich bij IS te voegen. "Maar op het moment dat de datum van 13 november werd gekozen, of het Stade de France als doelwit werd gekozen, bevond Usman zich in het midden van de Egeïsche Zee en had hij geen enkele kans om tijdig in Parijs te zijn", aldus Huylebrouck.

De advocaat betreurt dat men sinds de aanhouding van Usman en Haddadi, eind 2015 in een vluchtelingenkamp, "de mythe van het vierde commando" bleef herhalen. En dat terwijl Usman op de avond van 13 november in Slovenië was. "Als ze Usman nodig hadden gehad, als hij zo verwacht werd, waren ze hem gaan zoeken", klonk het in het pleidooi.

Uit het onderzoek is gebleken dat Salah Abdeslam, de enige overlever van de terreurcommando's, voor de aanslagen verschillende keren heen en terug reisde naar Hongarije en Duitsland om een tiental jihadisten uit Syrië naar Brussel over te brengen. De advocaat opperde dat Usman en Haddadi niet hoorden bij die prioritaire groep.

"Als we kijken naar de tijd die de twee nodig hadden om in Oostenrijk te raken vanuit Griekenland - 17 dagen - dan kunnen we niet zeggen dat ze gehaast waren", aldus Huylebrouck. "Dat is een slakkengang."

Volledig scherm Muhammad Usman. Beklaagde op het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs © RV

